قيومجيان:أوقفوا الجريمة بحق التراث الوطني والآثار والبيئة في نهر الكلب

شدد الوزير السابق ​ريشار قيومجيان​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "تشييد مقّر لحزب وأشغال ​البناء​ والحفر على تلة صخور ​نهر الكلب​ التاريخية الموضوعة على لائحة التراث العالمي للأونيسكو، لها تداعيات سلبية وفق تقييم الاختصاصيين. فخامة الرئيس، قدس الأباتي، بعيدا عن ال​سياسة​، أوقفوا هذه الجريمة بحق التراث الوطني الإنساني و​الآثار​ و​البيئة​ والجمالية الطبيعية".

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