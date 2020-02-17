دياب ترأس اجتماعا لبحث اوضاع الكهرباء في حضور وفد من البنك الدولي

ترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​، في ​السراي الحكومي​، اجتماعا خصص لبحث اوضاع ​الكهرباء​، حضره: نائب رئيس ​الحكومة​ وزيرة الدفاع ​زينة عكر​ عدره، وزير ​الطاقة​ ​ريمون غجر​، وزير ​الاقتصاد​ راوول نعمه، ووفد من ​البنك الدولي​ برئاسة المدير الاقليمي ساروج كومارجا. إضغط للمزيد

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