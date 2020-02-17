وزارة الصحة والجمعية اللبنانية لطب الأطفال تدعو الأهالي الى تلقيح أولادهم ضد الحصبة

اعربت ​وزارة الصحة العامة​ والجمعية اللبنانية لطب ​الأطفال​ و​منظمة الصحة العالمية​، و​اليونيسيف​ عن قلقهم إزاء بعض التعليقات والشائعات الخاطئة التي طالت الحملة الوطنية للتلقيح ضد مرض ​الحصبة​ والتي نفذت المرحلة الاولى منها في كانون الاول 2019 عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ ورسائل ​الواتساب​، وهي خاطئة ومضللة، حيث أن الطريقة الوحيدة لحماية الطفل من مرض الحصبة هي التلقيح.

واكد مدير عام وزارة الصحة العامة وليد عمّار"أن اختيارعدم تلقيح الاطفال خلال الحملة الوطنية لا يتركهم عرضة لمرض الحصبة فحسب،بل يُعرّض الأطفال الآخرين للعدوى أيضاً، وإن وزارة الصحة العامة بدعم من منظمة الصحة العالمية و ​اليونيسف​ توفر اللقاحات الامنة و الفعّالة مجاناًللاطفال عبر فرق مدربة من العاملين الصحيين في جميع ​المؤسسات التربوية​ خلال فترة الحملة و في جميع مراكز الرعاية الصحية الاولية و المستوصفات. في حال وجود أي تساؤلات أو إستفسارات ندعو جميع الأهالي لطلب الاستشارة من اختصاصيي الصحة وعدم الاصغاء للشائعات"