عرض وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​، مع سفير ​روسيا​ في ​لبنان​ ​الكسندر زاسبيكين​، للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وكانت مناسبة تم فيها التطرق الى مجمل التطورات على الساحة اللبنانية، والعلاقات بين البلدين واستعداد روسيا لتقديم المساعدة للبنان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية بحث مع زاسبيكين للتطورات في لبنان والمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.