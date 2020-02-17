شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا "دفاع وتعليم" النواب يلتقيان السفير الرومانى فى إطار تعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيسا لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب اللواء كمال عامر، والتعليم والبحث العلمى الدكتور سامى هاشم، اليوم الاثنين، السفير الرومانى لدى مصر ميهاى شتيفان ستوبارو، فى إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن اللقاء جاء فى إطار الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات الممتدة بين البلدين، وتبادل تعزيز أواصر التعاون فى مختلف المجالات أهمها مجالات الدبلوماسية والبرلمانية والتعاون المشترك فى قطاعى التعليم والدفاع، والتأكيد على قوة العلاقات بين مصر ورومانيا.

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وأضاف عامر، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اللقاء، أنه تم التأكيد من جانبنا على استعداد المجلس بعد تصديق رئيسه الدكتور على عبد العال، بكل وفود دولة رومانيا الصديقة، فى إطار تقوية العلاقات وتحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين.

جدير بالذكر، أن ميهاى شتيفان ستوبارو سفير رومانيا بالقاهرة، قال فى وقت سابق، أن السفارة نظمت عدة فعاليات خلال رئاسة رومانيا لمجلس الاتحاد الأوروبى بهدف تعزيز التعاون وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية متعددة الأطراف.