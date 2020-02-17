شكرا لقرائتكم خبر عن ماريان عازر تفتتح Famelab وتشارك بلجنة التحكيم فى الدور قبل النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب و المرأة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام، كلمة فى افتتاح الموسم العاشر لمسابقة مختبر الشهرة فى العلوم Famelab بمقر الجامعة الامريكية فى التحرير والتي ينظمها المركز الثقافي البريطانى بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى.

وقالت خلال كلمتها، إنها فخورة لكونها خريجة هذه المسابقة حيث اشتركت فى النسخة الأولي منها بمصر عام 2010 وأعربت عن سعادتها لوجود الاستاذ الدكتور عبد الحميد الزهيري رئيس لجنة التحكيم و الاب الروحي للمسابقة فى مصر منذ اليوم الأول الذى قدم الكثير من الجهد والوقت للشباب المشاركين فى المسابقة.

وتحدثت أن الوقت هو أغلي شيء يمتلكه الإنسان لذا فإن هذه المسابقة تساعد الأشخاص الشغوفين بالعلم علي ادراك قيمته و تقديم محتوي علمي شيق في خلال ثلاث دقائق فقط و هو الوقت الذي تتيحة شروط المسابقة للمتسابقين لكيما يقدموا محتوي سليم بكل وضوح و بدون استخدام التكنولوجيا. يحق للمتسابقين فقط استخدام وسائل إيضاح يصنوعها بأنفسهم لتخدم الغرض و يتم الحكم علي اساس المحتوي و الوضوح و الكاريزما.

وقد قالت د. عازر أن الكاريزما موهبة الهيئة و لكن المحتوي و الوضوح يأتوا بالاجتهاد و الإبداع و العمل الدؤؤب. و أضافت ان خذه المسابقة إنما تعد كل منا لحياته اليومية حيث يحتاج البعض إلى شرح و تبسيط فكرة في وقت قليل لتصل إلى المستمعين ن بصورة مبسطة سواء في اجتماع او محاضرة او لقاء عابر.

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وأشادت "عازر" بالتعاون ما بين أكاديمية البحث العلمي و المركز الثقافي البريطاني و قالت إنها سعيدة انها شاركت و تم اختيارها من أفضل 10 متحدين علي مستوي الجمهورية منذ عشر سنوات و أضافت انها كعضو لجنة تحكيم سعيدة بالكلمات المميزة التي ألقاها المتسابقون في عدة مجالات علمية بمنتهى الإتقان. الجدير بالذكر أن الفائز في الدور النهائي سيمثل مصر في مهرجان شالتنهام ببريطانيا في المملكة المتحدة و سيتنافس مع الفائزين حول العالم في حوال 26 دولة .

وكانت لجنة التحكيم تتكون من الاستاذ الدكتور عبد الحميد الزهيري رئيس اللجنة و الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب و الدكتورة حنان غزلان وكيل كلية العلوم جامعة الإسكندرية و الفنانة سلوى محمد علي. كان في الافتتاح السيد ألكسندر لمبرت نائب رئيس المركز الثقافي البريطاني. الأستاذة شيماء البنا رئيس قسم العلوم بالمركز .

و كانت أكاديمية البحث العلمي والمجلس الثقافي البريطاني قد اعلنا، عن فتح باب التقدم لمسابقة مختبر الشهرة من خلال الانترنت للعام 2020.

وقام المجلس الثقافي البريطاني بتنظيم هذه المسابقة لأول مرة في مصر عام 2009 و تعاونت الأكاديمية برعاية الثلاث مواسم الأخيرة الثامن والتاسع والعاشر لمختبر الشهرة،حيث ارتفعت نسبة المتقدمين للموسم الثامن 2017 بمشاركة الأكاديمية بنسبة 47% حيث تقدم للمسابقة 1779، بينما تقدم للموسم التاسع 2018 عدد 1859 متسابق من جميع المحافظات، كما ارتفع عدد المتسابقين المقبولين في الموسم العاشر 2019 والذين قاموا بتجارب الأداء بمقاطع فيديو وعددهم 350 متسابق من 26 محافظة امتدت من أسوان والوادي الجديد مروراً بالأقصر وقنا وأسيوط وسوهاج وحتى شمال سيناء، وقد بلغت نسبة الإناث المشاركات في المسابقة في العام الماضي 49%.