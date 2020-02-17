شكرا لقرائتكم خبر عن "صحتك فى أكلك" مبادرة لأيمن أبو العلا لحماية الأطفال من المأكولات مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، مبادرة توعوية بعنوان "صحتك في أكلك" تهدف لمواجهة خطورة الأطعمة والمأكولات مجهولة المصدر والموجهة للأطفال.

وقال أبو العلا، أن المبادرة محاولة لإيقاظ الوعى الغذائي لدى الأسرة المصرية وكذلك تنبيه الأجهزة المعنية بضرورة خضوع الأطعمة المقدمة للأطفال إلى رقابة صارمة.

وأضاف أيمن أبو العلا في بيان له، أن المبادرة ستشمل عدة محاور، من بينها الجانب التوعوى من خلال توعية الأسرة بخطورة الظاهرة باستخدام الوسائط الحديثة وأيضا التقليدية فى التواصل مع المواطنين عبر أماكن تجمعاتهم، وكذلك جانب رقابى من خلال تفعيل الأدوات الرقابية داخل البرلمان لحماية أبنائنا من هذا الخطر الذى يهدد صحة أجيال كاملة.

وأشار الدكتور أيمن أبو العلا، إلى أن المبادرة ستخاطب الأطفال أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعى لاحتكاكهم المباشر به، مشدداً على أهمية فتح حوار مع الطفل عن أهمية الغذاء للعقل والجسم وتعريفة بالمجموعات الغذائية ومصادرها في الغذاء الصحي، مع السماح له بالمشاركة في الإعداد المنزلي للبدائل الصحيحة لمأكولات الشارع وإشراكه في شراء مكونات الغذاء الطازج قبل إعداده وشرح مكوناته.

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وأكد النائب على أن هناك العديد من المأكولات والحلوى إعتاد الأطفال على تناولها من دون معرفة مصدرها، فضلاً عن أن هناك العديد من منافذ الطعام لا تلتزم نهائياً بأى معايير تخص جودة أو سلامة الأغذية، إضافة إلى مقدمى الطعام والحلوى من الباعة الجائلين، لافتاً إلى أن هناك العديد من الأمراض الناتجة عن تناول هذه الأطعمة، منها اضطرابات في المعدة والسمنة وزيادة الوزن وحدوث تسمم في بعض الأحيان قد يؤدي إلى الوفاة والنزلات المعوية ونقل البكتيريا.

وشدد أبو العلا، على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بالرقابة على الطعام في مصر، وتطبيق قانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، والذي نص على عدد من الشروط والإجراءات الهامة لاستخراج تراخيص وحدات الطعام المتنقلة، كاستخراج شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء و استيفاء المواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء ووجود شهادة صحية للمرخص له طبقا لنموذج المشتغلين في تداول الأغذية.