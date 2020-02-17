شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تكريم الشهداء" يكشف أعداد الشهداء والمصابين منذ بدء العمل بالدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء السيد على غالى رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء ومفقودى وضحايا ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية والحربية، أن بيانات الصندوق بالنسبة لأعداد الشهداء والمصابين مدققة من الوزراء المختصين كل فى مجاله، سواء الدفاع أو الداخلية، لافتا إلى أن المصابين المدنيين يتم اعتمادهم بقرار من رئيس الوزراء.

وأضاف غالى، أن إجمالى ما تم حصره منذ بدء العمل بالدستور من شهداء القوات المسلحة بلغ 986 شهيدا و847 مصابا، أما الداخلية فبلغ عدد الشهداء 1123 شهيدا و872 مصابا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

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وأضاف، بالنسبة لحصر المدنيين هناك مشكلة فى وزارة التضامن وقاعدة البيانات الخاصة بهم فيها مشكلة نعمل على حلها الآن.

وأشار إلى أن قرار الشهيد للمدنيين يصدر من رئيس مجلس الوزراء، أن إجمالى ما لدينا الآن يؤكد أن عدد الشهداء من المدنيين بلغ 1388 شهيدا وعدد المصابين 2412 مصابا من المدنيين.

وأشار غالى إلى أنه سيكون هناك تعويض لمرة واحدة سيصل إلى 100 ألف جنيه أو 130 جنيها، وهناك دراسة اكتوارية لهذا الأمر، لافتا إلى أنه سيكون هناك وسام من طبقتين يسمى وسام تحيا مصر الطبقة الاولى ب 2000 جنيه شهريا والطبقة الثانية ب 1000جنيه شهريا، بالإضافة إلى معاش 1500 جنيه.