شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صندوق شهداء العمليات الإرهابية: مواردنا وصلت لمليار و280 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال اللواء السيد على غالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية والحربية، إن رئيس الجمهورية يتابع كل قرارات الصندوق، لافتا إلى أن مجلس إدارة الصندوق عقد 3 جلسات، وتم عرض جميع قراراتها على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وكشف اللواء على غالى، إن إجمالى إيرادات الصندوق المالية حتى الآن بلغت مليار و280 ألف جنيه حتى الآن، وشرح مصادر موارد الصندوق والتى جاءت بقانون إنشائه، قائلا إن وزارة المالية أعطت الصندوق مساعدة مالية فى بداية عمله قدرها 30 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم استثمار هذا المبلغ فى أذون خزانة، حيث يتم الصرف من عائد تلك المأذون فى حين أن المبلغ الأصلى لم يتم الاقتراب منه.

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وأضاف أن موارد الصندوق من رسم تنمية الموارد بلغت 806 ملايين جنيه، مضيفا: "كما بلغت التبرعات من البنوك نحو 302 مليون جنيه، وهى حصيلة تبرعات من 23 بنك، لافتا إلى أنه فى البداية تبرع البنك الأهلى، وبنك مصر بـ20 ألف جنيه لكل منهما، وعندما تم عرض الأمر على رئيس الجمهورية أعطى توجيهاته لمحافظ البنك المركزى بضرورة أن يكون هناك مساهمة تضامنيه من البنوك، وبالفعل ارتفع الرقم من 40 ألف إلى 302 ألف جنيه.

وأشار إلى أن حصيلة طابع الشهيد بلغت 400 ألف جنيه فى شهر مارس 2019، وارتفعت الحصيلة في يناير الماضي إلى 9.9 مليون .

وتابع قائلا:"بلغت تبرعات الأفراد والشركات للصندوق مليون و600 ألف جنيه"، مضيفا :"هناك بعض البنود الأخرى خاصة بموارد للصندوق معطلة مثل الحصول علي قروض حيث كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم اللجوء للاقتراض كوسيلة لتنمية الموارد"، ولفت إلى أنه تم مخاطبة الأمين العام لمجلس النواب بشأن البند الخاص بتبرع أعضاء مجلس النواب للصندوق لتفعيله.

ولفت إلى أن مصروفات الصندوق بلغت حتى الآن مليون و200 الف وهي تشمل رواتب العاملين والمصروفات الإدارية مؤكدا على أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق عقدوا 3 جلسات وتبرعوا بقيمة مكافأة بدل الجلسات لصالح تنمية موارد الصندوق.