شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دقائق فقط لدخول جنة "جودة".. طريقة الانضمام لأول سوق إلكترونية مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت منصة جودة للتجارة الإلكترونية أسبوعها الرابع منذ فتح باب التسجيل للتجار والعارضين، وما تزال الفرق الفنية تواصل فحص الطلبات، والاتصال بالمرشحين للمشاركة فى أول سوق إلكترونية متخصصة فى تجارة المنتجات المصرية.

الفترة الماضية عملت إدارة المنصة على تطوير آليات التسجيل وإدراج العارضين والمُنتجات، بالتزامن مع استكمال تلقى الطلبات وفحصها، فضلا عن إبرام عدد من الاتفاقات والشراكات وبروتوكولات التعاون مع مؤسسات مالية وخدمية لإتاحة قاعدة لوجستية داعمة لمنظومة عمل "جودة"، وخطط التسويق، ومسارات تقييم الشركاء والمنتجات وإتاحة أفضل خدمات للمستهلكين بكفاءة وسرعة وبدون معوقات.

وبحسب إدارة منصة جودة للتجارة الإلكترونية، فإن أول سوق إلكترونية لتجارة المُنتجات المصرية لا تستهدف السوق المصرية وحدها، وإن كانت تنطلق منها وترتكز عليها، وإنما تسعى إلى تطوير رؤية التجار والمستهلكين المحليين للتجارة الإلكترونية والأنظمة الرقمية للاقتصاد، تمهيدا للانطلاق بالسلع والمنتجات المصرية إقليميا وعالميا، فضلا عن زيادة خبرات المتسوقين قدراتهم على التعامل مع هذا العالم، سواء داخل منصة جودة أو خارجها.

وتُخطط إدارة منصة جودة لإتاحة خدماتها الكاملة تجريبيا خلال مايو المقبل، على أن تتواصل أعمال التطوير والتحديث وتوسيع قاعدة العارضين والمُنتجات المُدرجة، إضافة إلى إبرام اتفاقات إقليمية وقارية وعالمية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية. وذلك وفق باقة من المزايا والخدمات المتطورة عن المنصات الشبيهة إقليميا وعالميا، إذ تراهن جودة على المنتجات المحلية تحت شعار "صنع فى مصر"، سواء كانت لصناع مصريين أو لعلامات تجارية عالمية تعمل فى السوق المحلية، إضافة إلى أنها تتيح خدماتها للعارضين باشتراكات شهرية زهيدة، وأقل نسبة عمولة على المبيعات، وتقدم إعفاء من الاشتراك وتخفيضات على العمولة للمبادرين بالتسجيل، وأخيرا تتيح قائمة طويلة من خيارات السداد النقدى والإلكترونى، ومسارات عديدة لنقل وتسليم المنتجات والسلع المختلفة بشراكة موسعة مع قائمة من الشركات والهيئات الرسمية والخاصة.

إذا كنت من العارضين الراغبين فى الاستمتاع بمزايا منصة جودة وخوض تجربة أول موقع مصرى للتجارة الإلكترونية، يُمكنك التسجيل وتقديم طلب الاشتراك لتتولى إدارة المنصة فحصه، وتعاود التواصل لاحقا لعرض منتجاتك، وذلك من خلال خطوات بسيطة لا تستغرق دقائق، يمكنك التعرف عليها تفصيليا فى الفيديو...

خطوة بخطوة.. طريقة التسجيل فى منصة جودة للتجارة الإلكترونية

1- اكتب gawda.com فى شريط URL للذهاب إلى منصة جودة





2- ابدأ تعبئة البيانات العامة بكتابة الاسم الثلاثى





3- سجل اسم المتجر أو العلامة التجارية لمنتجاتك





4- اكتب البريد الإلكترونى الخاص بك أو بالمتجر أو الشركة





5- اكتب رقمى الهاتف الأرضى والمحمول





6- اختر القسم الذى تندرج منتجاتك تحته





7- حدد فئة المنتجات ضمن القسم المحدد





8- اختر المنصات الأخرى التى تعرض منتجاتك من خلالها إن وجدت





9- اضغط اختيار "التالى" لاستكمال تعبئة البيانات





10- استكمل تعبئة البيانات

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11- ضع رابط الموقع الإلكتروني لمتجرك أو شركتك إن وجد





12- ضع رابط صفحة "فيس بوك" الخاصة بالمنتج أو المتجر





13- ضع رابط حساب "انستجرام" الخاص بالمنتج أو المتجر





14- اختر عنوان المتجر أو المكان الذى تتوافر فيه منتجاتك





15- اكتب ما تحب من تفاصيل إضافية عن المنتج أو المتجر أو الفئة التى تعمل فيها

16- ضع صورة البطاقة الضريبية إن وجدت





17- ضع صورة السجل التجارى إن وجد





18- ضع علامة (صح) إذا كنت تقبل الشروط والأحكام (يمكنك الاطلاع عليها من خلال الرابط المرفق)





19- اضغط "انتهى" لإرسال طلبك إلى إدارة منصة جودة للتجارة الإلكترونية





20- إفادة من منصة جودة بتسلم طلبك وبدء إجراءات المراجعة (سيعيد فريق المنصة الاتصال بكم فى أقرب فرصة)

بادر بالتسجيل فى جودة للتجارة الإلكترونية وتمتع بكل المزايا والفرص فى المنصة

http://www.gawda.com