شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تستضيف غدا حفل إطلاق كتاب "يوميات هيكل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم مؤسسة أخبار اليوم احتفالية إطلاق كتاب "يوميات هيكل" الذى صدر مؤخرا عن قطاع الثقافة بأخبار اليوم، بمقر نقابة الصحفيين فى تمام السابعة مساء غدا الثلاثاء، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة لرحيل الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل.

ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفالية الدكتور مصطفى الفقى، والكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم والكاتب الصحفى عبد الله السناوى، والكاتب الصحفى يوسف القعيد، والإعلامية لميس الحديدى ويديرها نقيب الصحفيين ضياء رشوان،و عدد من تلاميذ الأستاذ ومُحبيه.

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يضم كتاب اليوميات، المقالات التى كتبها الراحل محمد حسنين هيكل فى الفترة من 1955 وحتى 1957 وتتميز بتنوع موضوعاتها بين الأدب والفن مع قليل من السياسة، وتقدم للقارئ وجها آخر من وجوهه بعيدا عن السياسة: المثقف، العارف بأسرار الفنون، وأدوات الفنان التى لم يتخلى عنها، حتى وهو يكتب أعقد الموضوعات السياسية، وهى الصفة التى اكتسبها من بداياته ككاتب للقصة القصيرة.

ورغم تنقله بين المدارس الصحفية المختلفة مثل الجازيت، روزاليوسف، آخر ساعة، الأخبار، أخبار اليوم، الأهرام" ثم كاتبا حرا، ظل الثابت الرئيسى فى كتاباته - كما قال أكثر من مرة- ما تعلمه فى بداياته الصحفية: العقلانية من هارولد إيرل رئيس تحرير الجازيت، والرومانسية من سكوت واطسون سكرتير تحريرها وحلاوة الأسلوب وسلاسته من محمد التابعي. هكذا، أدرك "هيكل" أن قوة الصحفى فى السرد، فى أن تعرف كيف تحكى حكاية، ألا تقدم المعلومة – كعالم رياضيات- بقدر ما يكون لديك القدرة على سرد المشاعر، وتتبع الملاحظات العابرة التى قد لا تعنى شيئا لغير الأدباء. والمدهش أن هذه اليوميات لم تتقادم، ونشرها اليوم ليس بهدف الحنين، بل لأن فيها ما يصلح أن يكون إجابة على أسئلة الحاضر أيضا.