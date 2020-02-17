رجلان وسيدة وضعوا رضيعًا أمام مسجد في المنيا.. و"الأمن" يلاحقهم

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:
وضع رجلان وسيدة، يستقلان سيارة ملاكي، طفلًا رضيعًا لم يتجاوز عمره الأسبوع الواحد، أمام مسجد داخل إحدى قرى مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، اليوم الاثنين، وفروا هاربين، وتُكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبطهم.
وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بعثور أهالي قرية "الملك"، على طفل رضيع لا يتجاوز عمره الأسبوع أمام مسجد.
وانتقل ضباط المركز، لفحص البلاغ، وبسؤال شهود عيان في القرية أكدوا أنهم شاهدوا 3 أشخاص مجهولين، "رجلين وسيدة" يستقلون سيارة ملاكي وضعوا الطفل أمام مسجد قبلي القرية وفروا هاربين، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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