مقتل 7 في انفجار انتحاري في باكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد- (د ب ا):
لقى سبعة أشخاص بينهم ثلاثة من رجال الشرطة حتفهم، إثر وقوع انفجار بالقرب من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان الباكستاني.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لياقات على شاهواني المتحدث باسم حكومة الإقليم " انتحاري حاول التسلل لتجمع من المواطنين، ولكنه فجر نفسه عندما استوقفه أفراد الشرطة".
وأضاف" نحن نحقق في الحادث".
وأوضح أن هناك 10 أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار.
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