ضبط متهمين بسرقة "طبنجة" و200 جرام ذهب من داخل شقة سكنية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة أسيوط، القبض على شخصين متهمين بسرقة مصوغات ذهبية وسلاح ناري "طبنجة" من داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة النميس.

تلقى اللواء أسعاد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقي المقدم أحمد أبوبكر رئيس مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، بلاغًا من "ع. ص. ن" صاحب معرض سيارات ومقيم بشارع النميس باكتشافه سرقة مصوغات ذهبية وطبنجة من دولاب شقته.

انتقل رئيس المباحث إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة الأولية تبين دخول أحد الأشخاص للشقة عن طريق نافذة "شباك المطبخ" لكون الشقة في الطابق الأخير، وتلاحظ وجود آثار بعثرة بمحتويات غرفة النوم، وسرقة 200 جرام ذهب وطبنجة ماركة حلوان.

Advertisements

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أحمد أبو بكر رئيس مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، وضم النقباء محمد خالد، وأحمد مهران تحت إشراف العميد أحمد الراوي رئيس المباحث الجنائية، وبالتعاون مع فرع الأمن العام بأسيوط وإدارة البحث الجنائي بالمديرية.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد متهمين بارتكاب الواقعة، أحدهما سبق له العمل في بعض الإصلاحات بالشقة وعلى دراية بكيفية دخولها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، جرى ضبط "س. ا. ع"، 42 سنة، ومحكوم عليه في قضايا بالسجن 7 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه وإحداث عاهة وكذلك بالحبس شهر بتهمة الضرب، و"م. س. ع. ح"، 39 سنة، نقاش.

تحررت المحاضر اللازمة، تمهيدًا للعرض على النيابة واستكمال الإجراءات القانونية