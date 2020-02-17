"منتظرين الأهالي".. أول تعليق من "شئون البيئة" على واقعة "البقع الرغوية" في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية – مروة شاهين:

قال مصدر مسئول في جهاز شئون البيئة، إن الجهاز لم تصله بلاغات حول وجود بقع رغوية في ترعة سيف بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

وفوجئ أهالي قرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بظهور بقع رغوية على سطح مياه ترعة بحر سيف المغذية لري الأراضي الزراعية المارة بالقرية.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن الجهاز ينتظر تقدم الأهالي ببلاغات رسمية حتى يتمكنوا من التحرك بشكل قانوني والتعامل مع الأمر.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز فور تلقيه بلاغ من الأهالي سوف يقوم بالتعامل معه وتحديد نوع البقع الرغوية التي يتحدث عنها الأهالي، ويتخذ الإجراءات القانونية المتاحة.

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وقال، عصام عمارة، أحد أهالي القرية إن: "تشغيل محطة خلط المياه الموجودة بمدخل القرية على مصرف تلا بمحافظة المنوفية ورفعها إلى ترعة بحر سيف المغذية للأراضي الزراعية بالقرية والقرى أدى إلى ظهور تلك الطبقة على سطح المياه، وهي من الملوثات الناتجة عن صرف المصانع في طنطا والصرف الصحي بالمناطق القريبة من مركز طنطا والتي تصرف في مصرف تلا العمومي مباشرة".

وطالب الأهالي أجهزة البيئة محافظ الغربية بالتحرك لمعاينة الأثر البيئي الناتج عن تشغيل تلك المحطة وخلط مياه الصرف بالمياه العذبة.

وقال مصدر في مديرية الري بالمنوفية، إن ترعة بحر سيف ومصرف تلا يتبعان ري شبين الكوم في التقسيم المائي للترع، وأن المحطة التي جرى انشاؤها تعمل على خلط مياه الصرف بالمياه العذبة في بحر سيف بنسب محدودة وذلك حتى يتم ضخ المياه اللازمة لري أراضي الفلاحين في نهايات الترع.

من جانبه، قال المهندس عادل عبد القادر وكيل وزارة الري في الغربية إن محطة الخلط المنشأة على مصرف تلا العمومي، ترفع المياه إلى ترعة بحر سيف المارة بقرية كفر ديما بمركز كفر الزيات ولا تتبع ري الغربية، لكن تتبع لري شبين الكوم بمحافظة المنوفية، نظرا لأن التقسيم المائي لترع نهر النيل يختلف عن التقسيم الإداري للمحليات.