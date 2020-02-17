بن علوي: سلطنة عُمان تعمل على خفض حدة التوتر في منطقة الخليج

أكد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أن السلطنة تعمل على خفض حدة التوتر في منطقة الخليج العربية مستبعدا حصول أي مواجهة عسكرية في الوقت الراهن.
وقال خلال الجلسة الحوارية التي خُصصت لبحث التوتر في المنطقة والتي أقيمت على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن ”إننا نتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في إطار علاقاتنا مع البلدين ، لدينا شعور بأن هناك إمكانية للحوار بينهما ، إننا نعمل على خفض حدة التوتر في المنطقة ، ولا نتوقع حدوث مواجهة عسكرية في الوقت الحالي بالمنطقة”.
وأضاف بن علوي، أن لدى البعض “الحق في الشعور بالقلق من تصعيد التوتر في المنطقة ” واصفًا إيران بأنها دولة كبيرة وجارة ” وإذا عملنا على تنظيم مصالحنا لربما أعطانا ذلك شعورًا بالسلم”.
وأوضح بن علوي أن تواجد السفن العسكرية بكثرة في مضيق هرمز “ربما يؤدي إلى حدوث أخطاء وزيادة في حدة التوتر ” مناشدًا الأصدقاء النظر في أمن الملاحة البحرية القائم حاليًا في مضيق هرمز .
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