الحج السعودية : وظائف متاحة للخرجين والخريجات على منصة جدارة

بعد إعلان وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن وظائف متاحة للخرجين والخريجات على سلم رواتب الموظفين العام من المرتبة الخامسة وحتى الثامنة، زاد البحث من قبل المواطنون السعوديون عليها الأمر الذي تسبب في تصدر الوزارة محرك البحث جوجل منذ أمس.

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وكشفت الوزارة أن الوظائف متاحة للرجال وللنساء، مطالبة كل من يرغب في الوظائف التقديم عبر منصة جدارة للتوظيف على موقع

وزارة الخدمة المدنية بداية من صباح اليوم الاثنين وحتى يوم الخميس القادم وذلك بالضغط هنا

وأوضحت أن الوظائف ستكون متاحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة في تخصصات بعينها منها:"الذكاء الاصطناعي، إدارة العمليات والجودة، القانون، إدارة سلسلة الإمدادات، إدارة المشاريع، إدارة هندسية، إحصاء، سكرتارية تنفيذية، نظم معلومات، علوم سياسية، لغات "تركي –بنجابي".

وهناك بعض الشروط التي لابد أن تتوافر

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. أن يكون المتقدم من حاملي شهادة الثانوية العامة أو الدبلومات المتوسطة او خريجي المعاهد المتوسطة، بجانب الحالون على الشهادة الجامعية والماجستير.

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. إن كان المتقدم حاصل على مؤهله الدراسي من خارج المملكة يجب عليه تقديم معادلة من وزارة التربية والتعليم السعودية لاثبات ذلك، كما يشترط أن يكون المتقدم قد حضر الاختبار المهني المحدد للجامعيين للجنسين على المراتب السادسة والسابعة والثامنة.

وعلى جميع المتقدمين ملئ بياناتهم على موقع جدارة بشكل صحيح ودقيق حتى لا يتم استبعادها.