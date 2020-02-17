هزتان أرضيتان تضربان إقليم ميدلت وسط المغرب

أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء المغربي، أنه تم تسجيل هزتين أرضيتين بلغت قوتهما 5.3 و4.2 درجة بمقياس ريختر، بإقليم ميدلت وسط المغرب، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
في بيان اليوم الإثنين- أن الهزتين، اللتين حُدد مركزهما بمنطقة النزالة، وقعتا على التوالي، الساعة 10 و56 دقيقة و52 ثانية مساءً، وفي الساعة 11 و6 دقائق و40 ثانية مساء بالتوقيت المحلي.
ذكرت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد -
وأضافت أن الهزة الأولى وقعت على عمق 4 كيلومترات عند خط العرض 32.584 درجة شمالا، وخط الطول 4.227 درجة غربا، في حين وقعت الهزة الثانية على عمق 5 كيلومترات عند خط العرض 32.571 درجة شمالًا وخط الطول 4.185 درجة غربًا.
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