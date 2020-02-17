الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف خطة السلام الأمريكية

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتحرك دولي عاجل، لوقف تنفيذ خطة السلام الأمريكية، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقائع جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، قائلة إن "نتنياهو يواصل حقن جمهور الناخبين من اليمين بــ (حقن تحفيز) وشحنه بجملة من الوعود، هدفها إبقاء الخطة الأمريكية حاضرة بقوة في الجدل الانتخابي الإسرائيلي حتى موعد الاقتراع في الثاني من مارس المقبل".
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الإثنين- تصريحات "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستعمارية التوسعية المعادية للسلام"، محذرة مما يجري يوميا من تطبيق فعلي لبنود الخطة الأمريكية الإسرائيلية، والمحاولات الإسرائيلية لفرض
من دعاية انتخابية، إلا أننا نجد ترجماتها في ضجيج الجرافات التي تقوم ميدانيًا بتنفيذ تفاصيل ما جاء في الخطة الأمريكية، كما نسمع صدى أقوال نتنياهو في تصريحات، ومواقف أكثر من مسؤول أمريكي يحيط بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتبنى وتدعم عمليات تنفيذ الخطة الأمريكية وبندها الأساسي المؤيد للضم.
وأضافت أن تصريحات نتنياهو ورغم ما تحمله
وأوضحت الخارجية أنها تواصل الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني على المستويات كافة؛ لحشد أوسع رفض دولي الخطة، إدراكًا منها لمخاطرها الحقيقية ونتائجها الكارثية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
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