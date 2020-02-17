أمريكا تُجلي رعاياها المصابين بـ"كورونا" على متن طائرة ممتلئة بالأصحاء

كشفت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة نقلت مواطنيها المصابين بفيروس "كورونا"، إلى جانب أشخاص آخرين يتمتعون بصحة جيدة، على متن الطائرة ذاتها من اليابان إلى أمريكا، وفقًا لروسيا اليوم.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن "14 راكبًا ممن جرى إجلاؤهم، وتأكدت إصابتهم بالفيروس سمح لهم بالصعود على متن الطائرة لعدم ظهور الأعراض عليهم".

بدورها، قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة في بيان، إن المصابين "عزلوا بعيدًا عن المسافرين الآخرين على متن الطائرة"، لكن الرحلة أثارت القلق من انتقال العدوى عبر الهواء الذي يتم تدويره داخل الطائرة.