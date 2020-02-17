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مقتل 10 أشخاص في تفجير انتحاري جنوب غرب باكستان

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قال مسؤولون إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم في تفجير انتحاري استهدف سيارة للشرطة في جنوب غرب باكستان اليوم الاثنين.

ووقع التفجير في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان على الحدود مع أفغانستان وإيران ومن بين القتلى شرطيان.

وقال مسؤول في مستشفى«استقبلنا عشر جثث حتى الآن و35 مصاباً في المستشفى الأهلي».

وأكد مسؤول بارز بالشرطة مقتل اثنين من أفراد الشرطة في التفجير.

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