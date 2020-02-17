مقتل خمسة جنود أفغان في هجوم لطالبان

قتل خمسة جنود أفغان على الأقل في هجوم لطالبان على قاعدة للجيش في شمال أفغانستان، بحسب ما أعلنته السلطات.

يأتي ذلك رغم دخول هدنة موقتة في البلاد حيز التنفيذ.

وأعلن وزير الدفاع الأفغاني «للأسف، قتل خمسة عسكريين من الجيش، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح»، مضيفاً أن طالبان خسرت أيضاً مقاتلين في الهجوم الذي وقع في «شورا خاك» في ولاية قندوز التي تشهد باستمرار معارك.

يأتي الهجوم، بينما تستعد أفغانستان لـ«خفض للعنف» أعلن عنه الأميركيون وطالبان، مع دخول هدنة مؤقتة وافق عليها الطرفان حيز التنفيذ في 14 فبراير.

وتشمل الهدنة أيضاً القوات الحكومية الأفغانية. ويفترض أن تمهد الهدنة لتوقيع اتفاق بين واشنطن وطالبان تخرج بموجبه القوات الأميركية من البلاد.

ويفتح هذا الاتفاق كذلك الطريق لمفاوضات بين طالبان والحكومة في كابول بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل.

وأعلنت طالبان أن المفاوضات مع واشنطن كانت «ناجحة»، مشيرة إلى اتفاق يفترض أن ينشر قبل نهاية العام.

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