تسجيل أول حالة إصابة لروسية بـ«كورونا»

أعلنت وسائل إعلام رسمية، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة لمواطنة من روسيا بفيروس كورونا المتحور الجديد، على متن السفينة «دايموند برينسيس» السياحية المحتجزة قيد الحجر الصحي قبالة السواحل اليابانية.

وقالت السفارة الروسية في اليابان في بيان لها، إن المريضة، وهي مواطنة روسية، سيتم نقلها إلى المستشفى «حيث ستخضع للعلاج».

وكان قد تم الإبلاغ من قبل عن حالتي إصابة في الأراضي الروسية، وهما لمواطنين صينيين تماثلا للشفاء.

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