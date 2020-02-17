واشنطن: إصابة 14 أميركياً بكورونا على متن سفينة اليابان

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، أنه ثبتت إصابة 14 أميركياً بفيروس «كورونا» خلال إجلاء أكثر من 300 أميركي وأفراد عائلاتهم من سفينة خاضعة للحجر الصحي في اليابان.

وقال البيان إن الركاب كانوا يستعدون للعودة إلى الولايات المتحدة على متن طائرة مستأجرة عندما تلقى مسؤولون أميركيون إشعاراً بالتأكد من إصابة 14 بالفيروس.

وأضاف البيان أنه تم نقل المصابين إلى منطقة حجر صحي على متن طائرة الإجلاء.

وأصاب الفيروس ركاباً على متن الرحلة السياحية الفاخرة التي تقل أكثر من 3000 راكب في وقت سابق هذا الشهر، ما أدى لفرض الحجر الصحي عليها.