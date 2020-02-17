آخر تطورات "كورونا" في الصين

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين، اليوم الإثنين، إلى 1,770 بعد وفاة 105 مصابين، وفق ما أفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية.

وبلغ عدد الإصابات أكثر من 70,500 في سائر أنحاء الصين، معظمها في مقاطعة هوبي مركز انتشار الفيروس التي سجلت، اليوم الإثنين ألفي إصابة.

وأخضعت السلطات الصينية نحو 56 مليون شخص في هوبي وعاصمتها ووهان للحجر الصحي، بحيث عزلت المقاطعة افتراضياً عن سائر المناطق الصينية.

وسجلت الإصابات الجديدة خارج مركز انتشار الوباء انخفاضاً ملحوظاً في الأيام الثلاثين الأخيرة.

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وبحسب اللجنة الطبية كانت هناك 115 اصابة جديدة خارج هوباي، بعد أن وصلت الاصابات إلى 450 قبل أسبوع.

وفرضت السلطات المحلية اجراءات جديدة في محاولة لوقف انتشار الفيروس، منها سماح العاصمة بكين فقط بدخول الاشخاص الذين اخضعوا انفسهم لحجر صحي ذاتي لمدة 14 يوما، كما نقلت وسائل اعلام محلية.

وبدأ عدد الاصابات الجديدة في المقاطعة بالتراجع بعد الارتفاع الكبير الأسبوع الماضي في أعقاب تعديل المسؤولين لطرق التشخيص، لتشمل احتساب الإصابات التي يتم التثبت منها بواسطة صورة الأشعة المقطعية للرئة.

وقال متحدث باسم السلطات الصحية الصينية، إن هذا التراجع في عدد الاصابات مؤشر على أن الفيروس تتم السيطرة عليه.

هذا وحذّر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بأن "من المستحيل التنبؤ بالاتجاه الذي سيتخذه هذا الوباء".

وقال في تغريدة على تويتر أن خبراء دوليين وصلوا إلى بكين وباشروا بإجراء لقاءات مع نظرائهم الصينيين حول الوباء.