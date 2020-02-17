كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناشط سياسي: الإصلاح اليمني مارس كافة أشكال الإرهاب في المحافظات الخاضعة لسيطرته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الناشط السياسي اليمني أحمد الهقل، الإتهام إلى حزب الإصلاح بممارسة كافة أشكال الإرهاب في المحافظات الخاضعة لسيطرته مثل مأرب وتعز وشبوة.

وقال الهقل، في مداخلة له على برنامج "بتوقيت عدن" الذي تبثه قناة الغد المشرق، إن "حزب الاصلاح سيطر على مارب، وقام بقمع الحريات وسحل كل المعارضين، وهو ما حصل مع أشراف مارب".

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وأضاف: "حزب الاصلاح قام في تعز بجرائم واعمال عنف تنافي العمل السياسي وعمل الدولة والقانون فقاموا بسحل وقتل كل من هو معارض لهم".

وأكد على أنها نفس السياسة التي يمارسونها في شبوة، لافتاً إلى أنهم عند سيطرتهم على شبوة قاموا بإهانة العشرات من المعتقلين، ووصل بهم الأمر إلى نزع صور التحالف العربي وكذا نزع صور القائد أبو اليمامة.

كما أشار إلى أن حزب الإصلاح يقوم بإعتقال العشرات لأي سبب، كان منها أن تكون معارض لسياستهم ولأهدافهم؛ حيث يتم وضعك في القائمة السوداء وبالتالي محاولة اعتقالك وكذا مداهمة بعض المنازل، منوهاً بقمع ميليشيا الإصلاح لمظاهرة عزان السلمية التي طالبت بالخدمات وتحسين الأوضاع.