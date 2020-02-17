كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تأمر امرأة بالعودة إلى الحجر الصحي بعد هروبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة روسية أوامر، اليوم الاثنين، بإعادة امرأة إلى منشأة للحجر الصحي كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا الجديد بعد أن قامت بهروب متقن، وقالت، إنها كانت تُحتجز ضد رغبتها.

دفع الهروب، الذي أثار تساؤلات حول فعالية وصحة إجراءات الحجر الصحي لفيروس كورونا في روسيا، كبير أطباء الصحة في سان بطرسبرج إلى مقاضاة "إيلينا" بسبب انتهاكها قواعد الحجر الصحي وتعريض الصحة العامة للخطر، حسب وكالة "رويترز".

وقالت محكمة منطقة بتروجرادسكي في سان بطرسبرج: "إيلينا تخضع لإدخال المستشفى قسراً"، مضيفة، أن جلسة استماعها قد عُقدت في قاعة المحكمة مع مصباح مبيد للجراثيم.

وقال محاميها، فيتالي تشيركاسوف، إنها ستستأنف الحكم.

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وأضاف "تشيركاسوف" لـ"رويترز"، أن إيلينا ستحتاج إلى ثلاثة اختبارات سلبية لفيروس كورونا قبل أن يتم إطلاق سراحها. لم يستطع تقديم جدول زمني لاستكمال هذه الاختبارات.

وأوضح، أن "إيلينا" في حالة معنوية جيدة رغم الحكم، قائلًا: "لديها كل ما هو ضروري في غرفتها، حتى جهاز تلفزيون لم يكن لديه آخر مرة. إنها راضية عن الظروف في الوقت الحالي."

وفي التفاصيل، تم وضع آلا إيلينا في الحجر الصحي في مستشفى بوتكين في سانت بطرسبرج للأمراض المعدية بعد أن أبلغت عن التهاب في الحلق عقب رحلة في الشهر الماضي إلى الصين، حيث تسبب وباء فيروس كورونا في وفاة أكثر من 1700 شخص.

وصفت "إيلينا" على إنستجرام كيف استطاعت أن تغلق دائرة كهربائية على بابها لفترة قصيرة من أجل الفرار وأنه لم يُسمح لها بالمغادرة رغم أن الأطباء أعطوها فاتورة صحية نظيفة.