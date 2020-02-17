كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان.. مقتل 8 وإصابة 14 في انفجار بمدينة كويتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وأُصيب 14 آخرون نتيجة انفجار وقع بالقرب من نادي كويتا للصحافة في مدينة كويتا، في باكستان.

وحسب وكالة "سبوتنيك"، وقع الانفجار وسط مظاهرة دينية مستمرة بالقرب من النادي. ووفقًا للتقارير، أحرق الانفجار القوي عشرات السيارات المتوقفة قريبًا في الهواء.

تحقق الشرطة في سبب الانفجار، بينما لم تؤكد السلطات بعد ما إذا كان الانفجار قد استهدف المتظاهرين.

في الوقت نفسه، ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤولين باكستانيين، أن الانفجار ناجم عن مهاجم انتحاري.