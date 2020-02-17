كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر عراقية: اجتماع حاسم لمناقشة أسماء وزراء الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي، مع قادة الكتل السياسية لطرح أسماء المرشحين، وتقديم سيرهم الذاتية، حسبما كشفت مصادر برلمانية عراقية.

ومن المقرر أن يطرح علاوي، أسماء المرشحين، وتقديم سيرهم الذاتية، خلال اجتماعه مع رؤساء الكتلK ليتسنى لأعضاء مجلس النواب معرفة الشخصيات المرشحة".

وأشارت المصادر العراقية، إلى أن رئيس الوزراء المكلف لم يختر المتحزبين والأسماء التي حاولت فرضها الأحزاب عليه.

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وكشفت المصادر، أن علاوي "سيقدم 19 وزيرا، عدا 3 وزراء سيؤخر تقديمهم، وربما تكون وزارة المالية والبلديات ووزارة أخرى".

وقد أعلن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، يوم السبت الماضي، أنه سيطرح خلال أيام تشكيلته الحكومية المنتظرة، متعهدا أن تكون "مستقلة"، ومن دون تدخل الأطراف السياسية، وهو ما طالب به الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.