كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجمع حاشد للنقابات الفرنسية في باريس ضد نظام التقاعد المقترح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمعت النقابات الفرنسية مرة أخرى في العاصمة باريس لدعوة الناس للانضمام إلى التجمع ضد نظام التقاعد المقترح وسط مناقشات من قبل الجمعية الوطنية في البلاد حول الإصلاح، وفقًا لوكالة "سبوتنيك".

اندمجت موجة من متظاهري السترات الصفراء التي استمرت أكثر من عام ضد ارتفاع أسعار الوقود المخطط له تنصهر في مظاهرة ضد التعديلات على نظام المعاشات التقاعدية ديسمبر الماضي.

ينطوي إصلاح نظام التقاعد الذي أعلنته السلطات الفرنسية على الحفاظ على سن التقاعد في 62. ومع ذلك، للحصول على معاش تقاعدي كامل، سيتعين على المواطنين الفرنسيين العمل حتى يبلغوا سن 64.