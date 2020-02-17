كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يقتل أشهر علماء العالم (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، بوفاة دوان تشنجتشنج أحد أشهر العلماء في الصين والعالم عن عمر ناهز 86 سنة، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وحقق العالم دوان تشنجتشنج، خلال تاريخ مسيرته الطبية والعلمية كثير من الإنجازات، أبرزها "سكين جاما، وفارق الحياة بعد أن أجهده المرض، وخلف وراءه إرثا كبيرا من الإنجازات العلمية.

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وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، حصل تشنجتشنج، على براءات اختراع عديدة، كلها ذات تأثير هائل في المجال الطبي والهندسي، على رأسها الجراحة الإشعاعية باستخدام "سكين جاما"، التي تستخدم في العمليات الدقيقة جدا ولعلاج الأورام والتشوهات الوعائية وتشوهات الدماغ.