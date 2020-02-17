كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحد المنافسين لمريكل يتنقد تأجيل إصلاحات الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد أحد المتنافسين البارزين لخلافة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لأنها استغرقت وقتًا طويلًا للرد على اقتراح فرنسي بشأن إصلاح ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وصرح أرمين لاشيت، رئيس وزراء ولاية شمال الراين - وستفاليا، في مؤتمر ميونيخ الأمني "نحن نأخذ وقتًا طويلًا في الرد".

وأضاف نائب الرئيس المشارك للحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم "أود أن أعتذر بالنيابة عن الحكومة الألمانية".

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إصلاح شامل للاتحاد الأوروبي ردًا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اتخاذ خطوات لتنفيذ تكامل أعمق في المسائل المالية والدفاعية، وحث ألمانيا على المضي قدمًا في الإصلاحات إلى جانبه. حسبما ذكرت الإذاعة الألمانية دويتشة فيلة.

وقبل يوم واحد، قال ماكرون إنه "غير صبور" لإحجام ألمانيا لتنفيذ إصلاحات الاتحاد الأوروبي.

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وأضاف أن حكومة ميركل التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي لم تف بالوعد الذي قطعته في اتفاق عام 2018 لإنشاء "بداية جديدة" لأوروبا.

وأوضح لاشيت "كنت أرغب في الحصول على إجابة أكثر مشاركة وأسرع لماكرون"، مضيفًا أن ألمانيا يجب أن تعمل مع فرنسا مرة أخرى في المستقبل لتحسين أوروبا.

وأكد أن الأزمات الأساسية التي واجهتها أوروبا، بما في ذلك الأزمة المالية وأزمة الهجرة والبريكسيت جعلت من الصعب التركيز على "رؤى أوروبية عظيمة".

وأضاف "لكن الآن أعتقد أننا سنحتاج إليها مرة أخرى." وقال إنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يتعين على ألمانيا أيضًا تحمل المزيد من المسؤولية المالية في أوروبا.

وفي البداية، خلفت ميركل خليفة وزير الدفاع، أنيجريت كرامب كارينباور، الذي استقال من منصبه كزعيم لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، مما فتح المنصب أمام زعماء الأحزاب الأخرى مرة أخرى.