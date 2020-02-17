كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر: خيانات "الإصلاح" ساعدت الحوثيين على قمع الانتفاضة ضدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر يمنية، عن وجود هدنة سرية بين الميليشيات وحزب الإصلاح، برعية قطرية - إيرانية - تركية، تقوم إيقاف جبهات القتال بين الجانبين.

وقالت المصادر اليمنية، إن الهدنة تسمح للميليشيات في تعزيز جبهات القتال التي لا يسيطر عليها حزب الإصلاح مثل الساحل الغربي ومناطق في البيضاء وكذا الضالع والجبهات الحدودية .

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وأشارت المصادر، إلى أن خيانات حزب التجمع اليمني للإصلاح، ساعدت ميليشيا الحوثي الإنقلابية في القضاء على الحركات والإنتفاضات الداخلية الرافضة لها .

وأوضحت المصادر، أن تجميد جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي سمحت لها في القضاء على انتفاضة ديسمبر، وقبائل حجور بحجة، وقمع أي تحركات شعبية عفوية .