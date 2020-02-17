كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استخدام الهند لتقنية التعرف على الوجه أثناء الاحتجاجات يثير ضجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عندما تتوجه الفنانة راتشيتا تانيجا للاحتجاج في نيودلهي ، فإنها تغطي وجهها بقناع تلوث أو غطاء رأس أو وشاح للحد من خطر التعرّف عليها بواسطة برنامج التعرف على الوجه بالشرطة.

استخدمت الشرطة في العاصمة الهندية، نيودلهي، وولاية أوتار براديش الشمالية - وهما معاقل المعارضة - تكنولوجيا التعرف على الوجه خلال الاحتجاجات التي اندلعت منذ منتصف ديسمبر ضد قانون الجنسية الجديد الذي يقول النقاد إنه يهمش المسلمين.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، فإن النشطاء قلقون من عدم كفاية التنظيم بشأن التكنولوجيا الجديدة، وسط ما يقولون إنه قمع للمعارضة برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وقد تخطت أجندة الهندوسية القومية منذ إعادة انتخابه في مايو.

وقال "تانيجا"، 28 عامًا، الذي ابتكر رسمًا كاريكاتوريًا شهيرًا على الإنترنت حول طرق رخيصة للمتظاهرين لإخفاء وجوههم: "لا أعرف ماذا سيفعلون ببياناتي. نحن بحاجة لحماية أنفسنا، بالنظر إلى الكيفية التي تتخذ بها هذه الحكومة إجراءات صارمة."

كما يتهم النقاد السلطات بالسرية - حيث سلطوا، على سبيل المثال، الضوء على أن استخدام البرنامج خلال احتجاجات دلهي قد كشفته لأول مرة صحيفة إنديان إكسبريس.

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لم ترد وزارة الداخلية الهندية على الفور على طلبات التعليق على تقنية التعرف على الوجه.

وقد رفضت حكومة "مودي" اتهامات الإساءة خلال المظاهرات، واتهمت بعض المتظاهرين بإذكاء العنف.

ولم يكن لدى متحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم أي تعليق فوري على المخاوف بشأن استخدام التكنولوجيا وأحال الأسئلة إلى الحكومة.

لكن الشرطة قالت، إن المخاوف بشأن التعرف على الوجه لا مبرر لها.

وقال راجان بهاجات، نائب مفوض الشرطة في مكتب سجلات الجريمة في دلهي: "أنا فقط ألقي القبض على أشخاص مستهدفين. ليس لدينا أي بيانات للمتظاهرين، ولا نخطط لتخزينها."