تسبب الحريق الذي نشب، بعد ظهر اليوم الإثنين، بإحدى الإقامات السكنية وسط مدينة سلا، في وفاة طفل حاصرته النيران في غياب والديه، الذين كانا خارج المنزل.
مصادر من عين المكان أكدت ل”اليوم 24″ أن عناصر الوقاية المدنية تأخرت في الوصول إلى مكان الحادث، بإقامة الصفاء، بتابريكت، فيما لم تتمكن من دخول الشقة إلا بعد حوالي ساعة من اندلاعه، بسبب غياب تجهيزات ملائمة لمواجهة هذا الوضع.
الحريق أعاد إلى الأذهان الحادث الذي وقع قبل عام بمركز الرماني، والذي عرف وفاة الطفلة هبة حرقا، وهي تستغيث على شباك إحدى نوافذ منزل والديها، الذي اشتعلت به النيران.
كانت هذه تفاصيل خبر حادث احتراق “هبة” يتكرر في سلا.. وفاة طفل حرقا في شقة!-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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