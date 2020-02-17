المصري البورسعيدي “يقرر” مواجهة النهضة البركانية بملعب “السويس”

سعد فاروق – صحافي متدرب
رضخت السلطات المصرية لضغط النادي البورسعيدي بخوض مباراة أمام النهضة البركانية بملعب السويس، بعدما سبق للفريق المصري اقتراح خوض مبارتي ربع نهائي مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية في المغرب .
وسيجرى لقاء المصري ونهضة بركان علي ستاد الجيش بالسويس بحضور 10000 مُشجع ، وكانت السلطات قد رفضت إجراء هذه المبارة بالجمهور لدواعي أمنية مما دفع مسؤولي فريق البورسعدي إلى مراسلة النادي البركاني من أجل إستضافته وإجراء دور الربع ذهابا وإيابا في المغرب، شريطة التكفل بكافة مصاريف إقامة، تنقل، وتغذية وفد الفريق المصري بسبب رفض السلطات المصرية الترخيص للفريق باستقبال نهضة بركان في مدينة الاسماعلية.
وستجرى مقابلة الذهاب في فاتح مارس بالسويس على أن تلعب مبارة الإياب بعد أسبوع في المغرب .
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