اتصالات المغرب تشكف حصيلتها السنوية.. رقم المعاملات يرتفع إلى 36.5 مليار درهم

كشفت شركة اتصالات المغرب، اليوم الاثنين، حصيلتها برسم العام الماضي، مسجلة ارتفاع رقم معاملاتها ليصل إلى 36.51 ميار درهم، ما يشكل زيادة بنسبة 3.1 في المائة، مقارنة بعام 2018.

وأرجعت الشركة النتائج المسجلة لارتفاع نشاطها التجاري في المغرب، وخارجه، حيث عرفت السنة الأخيرة ارتفاع إجمالي عدد زبائنها في المغرب والخارج بنسبة 11.1 في المائة لتصل إلى 68 مليون زبون.

وساهم الارتفاع المسجل في نتائج شركة اتصالات المغرب في تحسين الربحية مع هامش الأرباح قبل الفوائد، والضرائب، والاستهلاك EBITDA بنسبة 51.8 في المائة، أي بزيادة قدرها 1.2 نقطة، بفضل التحسين المستمر للتكاليف.

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وسجلت الشركة ذاتها نمو عائداتها بنسبة +9 في المائة، فيما ارتفعت مبيعات المجموعة بنسبة 3.5 في المائة، وذلك بفضل الزيادة المستمرة في بيانات النقال في المغرب، والشركات التابعة لها في إفريقيا.

وأوضحت الشركة أن رقم معاملاتها في السوق الوطني لوحده بلغ ما مجموعه 21.6 مليار درهم، بارتفاع قدره 1.3 في المائة، بفضل توسع دائرة زبائنها المنخرطين في شبكة الجيل الرابع من الاتصالات .

وعلى الصعيد الدولي، حققت الشركة نفسها أرباحا تصل إلى 6 مليار درهم بزيادة قدرها 1 في المائة على أساس سنوي، خصوصا مع إطلاقها لشبكة الجيل الرابع من الاتصالات في بوركينافاسو، وتوسع مواقعها المزودة بشبكة الجيل الرابع بنسبة 58 في المائة.