بطلة إفريقيا “الطنجاوية” في الكراطي لـ” اليوم 24″: والدتي اشترطت علي التفوق الدراسي مقابل الممارسة – فيديو

تصوير – يونس ميموني

عبرت مريم أجراي، بطلة إفريقيا في رياضة الكراطي، عن سعادتها البالغة باللقب القاري، الذي احتضنته مؤخرا مدينة طنجة، معتبرة أنه بمثابة ثمرة لمجهوداتها رفقة عائلتها، فريقها، والجامعة.

وكشفت مريم، في حوار خصت به “اليوم 24″، أنها نجحت في تجاوز عقبة بطلات وازنات من قبيل، المصرية الحائزة على برونزية بطولة العالم بالشيلي، والجزائرية التي سبق لها التتويج ببطولة أوروبا حينما كانت تدافع عن العلم الفرنسي.

وقالت مريم، في الحوار ذاته، إن والدتها اشترطت عليها التفوق في مسارها الدراسي مقابل الإستمرار في ممارسة رياضتها المفضلة.