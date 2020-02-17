تصوير – يونس ميموني
عبرت مريم أجراي، بطلة إفريقيا في رياضة الكراطي، عن سعادتها البالغة باللقب القاري، الذي احتضنته مؤخرا مدينة طنجة، معتبرة أنه بمثابة ثمرة لمجهوداتها رفقة عائلتها، فريقها، والجامعة.
وكشفت مريم، في حوار خصت به “اليوم 24″، أنها نجحت في تجاوز عقبة بطلات وازنات من قبيل، المصرية الحائزة على برونزية بطولة العالم بالشيلي، والجزائرية التي سبق لها التتويج ببطولة أوروبا حينما كانت تدافع عن العلم الفرنسي.
وقالت مريم، في الحوار ذاته، إن والدتها اشترطت عليها التفوق في مسارها الدراسي مقابل الإستمرار في ممارسة رياضتها المفضلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بطلة إفريقيا “الطنجاوية” في الكراطي لـ” اليوم 24″: والدتي اشترطت علي التفوق الدراسي مقابل الممارسة – فيديو- لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.