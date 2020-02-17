ألمانيا: خلية يمين متطرف خططت لهجمات إرهابية ضد مساجد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوردت وسائل إعلام ألمانية أن أعضاء خلية اليمين المتطرف التي اعتقلت السلطات 12 فردا من أعضائها يوم الجمعة الماضي، كانت تنوي تنفيذ هجمات إرهابية ضد مساجد.

وقالت صحيفتا "دير شبيغل" و"بيلد" إن الخلية الإرهابية كانت تنوي شن هجمات ضد مساجد في أوقات إقامة الصلاة، تماما كالهجوم الإرهابي الذي نفذه عنصري أسترالي مؤمن بـ"فوقية العرق الأبيض"، ضد مصلين مسلمين في نيوزيلندا العام الماضي، والذي قتل فيه 51 شخصا.

وكان الزعيم المفترض للمجموعة، والذي كانت السلطات قد وضعته قيد المراقبة، قد أبلغ متواطئين معه بمخططه في اجتماع عقد الأسبوع الماضي.

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وأفادت الصحيفتان أن مخبرا تمكن من اختراق المجموعة هو من أبلغ المحققين بالمخطط.

وأطلق المحققون عمليات دهم لكشف ما إذا تم تزويد المشتبه بهم بأسلحة أو لوازم أخرى يمكن أن تستخدم في تنفيذ اعتداء.

ومنذ جريمة قتل السياسي المحافظ فالتر لوبكه في حزيران/ يونيو من العام الماضي والاعتداء على كنيس في هاله في شرق البلاد عزّزت السلطات الألمانية مراقبة أنشطة اليمين المتطرف.