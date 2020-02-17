المصرف المركزي الصيني يخفّض سعر الفائدة لدعم الإقتصاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خفّض المصرف المركزي الصيني، اليوم الاثنين، سعر الفائدة على القروض الموجهة للمؤسسات المالية في وقت تسعى الصين جاهدة لتحفيز اقتصادها الذي يشله وباء كورونا المستجد.

وسمح هذا الإجراء بتقليص كلفة تمويل المصارف التجارية، وهي طريقة لتخفيف الضغط الذي تعاني منه ولتشجيعها على تقديم قروض للشركات بشروط أيسر.

وعرض المصرف المركزي الإثنين 200 مليار يوان (26,4 مليار يورو) على البنوك بشكل تسهيلات لقروض متوسطة الأمد لعام بشروط ميسرة.

وخفضت الفائدة من 3,25 في المئة إلى 3,15 في المئة، وهي الأدنى منذ تشرين الأول/ أكتوبر، وقال المصرف في بيان إن "الهدف هو الحفاظ على وفرة السيولة في النظام المالي".

ويرى المحلل في شركة "كابيتال ايكونوميكس"، جوليان ايفانز بريتشارد، أن "هذا إجراء إضافي لمساعدة البنوك والمقترضين على مواجهة التقلبات الاقتصادية الناتجة عن الوباء".

Advertisements

وخفّض المصرف المركزي قبل أسبوعين معدلات الفائدة على القروض قصيرة الأمد من سبعة أيام إلى 14 يوما لمساعدة المؤسسات المالية.

ووفق محللين استطلعت وكالة بلومبرغ ارآهم، يمكن أن يخفّض المصرف المركزي الخميس نسبة أخرى مهمة هي "معدل الفائدة الرئيسي" الذي يمثّل مرجع المعدلات الأكثر ربحية للمصارف على الشركات والأسر،وما زال جزء كبير من الاقتصاد الصيني مشلولا بسبب إجراءات الحظر والقيود الصارمة المفروضة على كامل البلاد لإيقاف الوباء.

ولا تزال عدة شركات صغيرة بسبب نقص الإمدادات أو العمال أو الزبائن تعاني لاستئناف أنشطتها وهي مهددة بسبب نقص السيولة.

ودعا السبت المصرف المركزي السلطة المكلفة ضبط القطاع المصرفي، البنوك التجارية إلى زيادة منح القروض والحفاظ على كلفتها "في مستوى معقول"، وأشار إلى أنه سيتسامح مع وجود نسبة من "الديون المشكوك في إمكانية تحصيلها" في حسابات المصارف، رغم ذلك، يحذر ايفانز بريتشارد من أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لزيادة عدد القروض، وتوقع إعلان تسهيلات مالية وتنظيمية جديدة.