بالصور.. مسيرة حاشدة في تعز ضد همجية مليشيات الإخوان وعدوانها بوادي القاضي 

الإثنين 17 فبراير 2020

شهدت تعز مسيرة حاشدة ضد همجية مليشيا الإخوان وعدوانها على الأحياء السكنية بوادي القاضي التي هاجمت الأحياء بحملة عسكرية انتقاماً لإصابة غزوان المخلافي.



حيث احتشد فيها المواطنين من ابناء وادي القاضي وبمشاركة مواطنين من ابناء شرعب السلام والرونه.

تجمعت المسيرة في وادي القاضي وانطلق الى امام مبنى المحافظة ، وطالبت بالتحقيق العاجل والشفاف باحداث وادي القاضي واحداث حارة عمار بن ياسر ، وحصر الأضرار التي نجمت عنها ورفع تقريرها الى جهات الاختصاص وتعويض المواطنين المتضررين، ومحاسبة قيادات الحملة التي استهدفت حارة وادي القاضي وتضرر منها المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم.

المواطنون الذين احتشدوا امام مبنى المحافظة من النساء والرجال ، ادانوا كل الممارسات المخلة بالأمن واعتبروها خيانة للدماء الزكية الني تراق في الجبهات من اجل تعز وحرية وحياة أبنائها ، ولا تقل هذه الممارسات خطرا وجرما عن الجرائم التي يرتكبها الحوثي.

المتظاهرون اعتبروا ان ما حدث لابناء وادي القاضي يعد جريمة انتهاك ضد الانسانية ، لانها استهدفت حي ولم تستهدف شخص ، بل كانت حملة ليلية وفي الظلام ولا يخرج في الظلام الا اللصوص وقطاع الطرق ، كما انها كانت عشوائية استهدفت حي وسكان نائمين في منازلهم ، والمنازل والممتلكات العامة والخاصة مصانة وفقا للدستور والقوانين النافذة ، ودعوا الاجهزة الأمنية القبض على كل المعتدين على تلك الأملاك والمواطنين وإيداعهم السجن عاجلا ودون تاخير.

المتظاهرون طالبوا السلطة المحلية ومحافظ المحافظة القيام بمهامهم بمسؤولية ومطاردة العصاباو التي اقلقت الامن في كل مربعات المدينة ، كما رفضوا خروج الحملات المناطقية حتى وان كانت بغطاء امني ، فهي جريمة تضرب النسيج الاجتماعي وتستهدف تعز قبل ان تستهدف شخص او حارة ، كما دعوا ابناء شرعب عدم الانجرار أمام أية نزعات مناطقية كونها نزعات تخريبية مدمرة مستهجنة ومدانة شرعا وقانونا.

المتظاهرون قالوا ان هذه المسيرة هي البداية وسيكون هناك مسيرات ووقفات احتجاجية اخرى ولن تتوقف حتى تقوم الدولة والاجهزة الامنية بواجباتها ، وانصاف المواطنين.

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التقى جموع المواطنين امام مبنى المحافظة الشيخ عارف جامل والذي حضر وغابت كل القيادات واستمع للمواطنين ووعدهم بتشكيل لجنتين للتحقيق وانه سيكون مع المواطنين واتفقوا على النزول الى حارة وادي القاضي والاستماع للمواطنين.