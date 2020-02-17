شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تناقش مقترح اتفاقية لحماية النازحين والان نبدء بالتفاصيل

بدأ اليوم بالجامعة العربية اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية برئاسة العراق، وذلك لمناقشة مقترح جمهورية العراق بشأن "مشروع اتفاقية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين داخليًا في المنطقة العربية"، بمشاركة وفود من بعض الدول العربية.

وقال مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير مفوض ياسر عبد المنعم في تصريح على هامش الاجتماع: إن مناقشات اليوم تركزت حول مقترح جمهورية العراق من (حيث المبدأ) على أساس أن هذا المشروع يتضمن بعض البنود التي توفر الحماية والمساعدة للنازحين داخليًا في بعض الدول العربية خاصة في ظل الظروف والكوارث التي يتعرضون لها. وأوضح أن مناقشات اللجنة على مدى يومين تتركز حول مقترح جمهورية العراق وليس حول مشروع الاتفاقية، نظرًا لوجود تساؤلات من بعض الدول العربية: هل نحن في حاجة عربية إلى مثل هذه الاتفاقية أم لا ؟ مشيرًا إلى أنه في ختام الاجتماع سيتم التوصل لتوصيات بشأن المقترح العراقي ورفعها إلى مجلس وزراء العدل العرب ومن ثم إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لإقرارها واتخاذ القرار المناسب.