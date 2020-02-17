النفط يُعطب الكهرباء في دوري الكرة الممتاز

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2020-02-17 | 14:28
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قاد محمد داود فريقه النفط للفوز على الكهرباء 2-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب التاجي ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم.
ونجح داود في تسجيل ثنائية النفط في المباراة، إذ سجل الهدف الأول في الدقيقة 21، ليعود اللاعب ذاته ويسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 46 من علامة الجزاء.
الفوز أهدى النفط ثلاث نقاط، ليتساوى مع الزوراء والنجف ونفط الوسط في صدارة الترتيب.
الفوز أهدى النفط ثلاث نقاط، ليتساوى مع الزوراء والنجف ونفط الوسط في صدارة الترتيب.
المحرر: محمد خليل
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