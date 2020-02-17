النفط يُعطب الكهرباء في دوري الكرة الممتاز

ونجح داود في تسجيل ثنائية النفط في المباراة، إذ سجل الهدف الأول في الدقيقة 21، ليعود اللاعب ذاته ويسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 46 من علامة الجزاء.

الفوز أهدى النفط ثلاث نقاط، ليتساوى مع الزوراء والنجف ونفط الوسط في صدارة الترتيب.

