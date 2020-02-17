بعد توقفه منذ عام 2011.. وزير النقل السوري يعلن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن حمود قوله، إن "المطار سيباشر عمله الأربعاء القادم، وأن أول رحلة جوية ستكون من مطار دمشق إلى حلب".

وأضاف وزير النقل السوري، أنه "سيتم برمجة رحلات إلى القاهرة ودمشق في الأيام القليلة القادمة".

