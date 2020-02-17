أعلن وزير النقل السوري علي حمود، الاثنين، عن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي بعد تسع سنوات على توقفه.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن حمود قوله، إن "المطار سيباشر عمله الأربعاء القادم، وأن أول رحلة جوية ستكون من مطار دمشق إلى حلب".
وأضاف وزير النقل السوري، أنه "سيتم برمجة رحلات إلى القاهرة ودمشق في الأيام القليلة القادمة".
وأضاف وزير النقل السوري، أنه "سيتم برمجة رحلات إلى القاهرة ودمشق في الأيام القليلة القادمة".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد توقفه منذ عام 2011.. وزير النقل السوري يعلن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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