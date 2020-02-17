الليجا تمنح برشلونة الضوء الأخضر للتعاقد مع بديل ديمبلي

وتعرض ديمبلي لانتكاسة جديدة أثناء المرحلة الأخيرة من إصابة أوتار الركبة التي غاب بسببها عن برشلونة منذ نوفمبر الماضي، أجبرته على الخضوع لعملية جراحية تستلزم العلاج لمدة 6 أشهر.

وتنص لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم على تعاقد استثنائي بعيدًا عن فترات الانتقالات الرسمية في حالة غياب أحد اللاعبين عن الفريق لمدة تصل إلى 6 أشهر من داخل أي درجة من درجات الدوريات المحلية، وهذه الحالة التي تنطبق على برشلونة.



وقدمت الإدارة الكتالونية خلال الأيام الماضية ملفا كاملا عن إصابة ديمبلي لطلب التعاقد الاستثنائي، وهذا ما حصل عليه برشلونة رسميًا منذ قليل، بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وبذلك، تكون هناك مهلة لمدة 15 يوما من تاريخ الموافقة على التعاقد مع لاعب بديل أمام برشلونة لحسم الأمر.

الجدير بالذكر أن الصحيفة قد كشفت صباح اليوم، الأثنين، عن المهاجم الأقرب للتواجد في برشلونة بدلًا من ديمبلي، وسيكون لاعب نادي ليجانيس ومنتخب الدنمارك، مارتن برايثوايت.

