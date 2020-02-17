على خطى أمل حجازي.. فنانة لبنانية تعتزل: سأخدم الرب

وأشارت باسمة إلى أنها اعتزلت الفن من أجل التفرغ للحياة الدينية وكتبت: "أنا أعلن اعتزالي الفن أحبائي لأخدم الرب من كل فكري وعقلي ونفسي وبحسب مشيئته آمين". ولم يعد بالإمكان بعد ذلك الدخول إلى الحساب وهو ما قد يشير إلى أنها قامت بإلغائه.ويأتي هذا القرار بعد مرور نحو 22 عاماً على انطلاقتها الأولى، علماً أنها أطلقت أولى أغنياتها "وشوشني حبيبي سمعني كلام" و"في قربك وبعدك حياتي عشانك" في العام 1998.كما تعاونت مع الملحن اللبناني مروان خوري ومن خلال أغنيات مثل "دوبني دوب" و"كاسك حبيبي" وألبومي"عندي سؤال" و"عيني يا مو" وحققت نجاحاً كبيراً.

وغابت بعد ذلك عن الساحة الفنية من أجل التفرغ لعائلتها. وانطلقت على إثر إعلان خبر الاعتزال ضجة كبيرة حيث تساءل الكثير من المتابعين عن سبب ذلك وتذكروا الفنان اللبناني ربيع الخولي الذي ترك عالم الفن وتفرغ للمهمات الدينية قبل أن يتركها بشكل مفاجئ والفنانة أمل حجازي التي ارتدت الحجاب واعتزلت الغناء غير الديني.