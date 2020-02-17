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نشرت الفنانة باسمة على حسابها على "فيسبوك" رسالة كشفت من خلالها قراراً فاجأ الكثير من محبيها.
ويأتي هذا القرار بعد مرور نحو 22 عاماً على انطلاقتها الأولى، علماً أنها أطلقت أولى أغنياتها "وشوشني حبيبي سمعني كلام" و"في قربك وبعدك حياتي عشانك" في العام 1998.
كما تعاونت مع الملحن اللبناني مروان خوري ومن خلال أغنيات مثل "دوبني دوب" و"كاسك حبيبي" وألبومي"عندي سؤال" و"عيني يا مو" وحققت نجاحاً كبيراً.
وغابت بعد ذلك عن الساحة الفنية من أجل التفرغ لعائلتها. وانطلقت على إثر إعلان خبر الاعتزال ضجة كبيرة حيث تساءل الكثير من المتابعين عن سبب ذلك وتذكروا الفنان اللبناني ربيع الخولي الذي ترك عالم الفن وتفرغ للمهمات الدينية قبل أن يتركها بشكل مفاجئ والفنانة أمل حجازي التي ارتدت الحجاب واعتزلت الغناء غير الديني.
كانت هذه تفاصيل خبر على خطى أمل حجازي.. فنانة لبنانية تعتزل: سأخدم الرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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