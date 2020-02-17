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2020-02-17 | 13:59
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أعلن الحارس الدولي الاسباني السابق، إيكر كاسياس، الاثنين، ترشحه بشكل رسمي لانتخابات الاتحاد الاسباني لكرة القدم.
لكن حارس ريال مدريد السابق، اكد اليوم نيه الترشح للانتخابات، حيث قال في تغريدة على "تويتر"، "نعم سأقدم نفسي لرئاسة الاتحاد الاسباني للكرة القدم حين يتم تحديد موعد الانتخابات".
وأضاف الحارس الاسباني المخضرم، "سيصبح اتحادنا في القمة، ليصبح الأفضل في العالم".
كاسياس قرر الاعتزال وإنهاء مسيرته الاحترافية خلال شهر حزيران الماضي في أعقاب التعافي من الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. كاسياس يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة الاسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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