رسمياً.. كاسياس يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة الاسباني

كاسياس اجتمع أخيراً بسكرتيرة الدولة لشؤون الرياضة ، إيريني لوثانو، وابلغها بنيته الترشح للانتخابات قبل 5 أيام، بحسب مصادر مطلعة

لكن حارس ريال مدريد السابق، اكد اليوم نيه الترشح للانتخابات، حيث قال في تغريدة على "تويتر"، "نعم سأقدم نفسي لرئاسة الاتحاد الاسباني للكرة القدم حين يتم تحديد موعد الانتخابات".



وأضاف الحارس الاسباني المخضرم، "سيصبح اتحادنا في القمة، ليصبح الأفضل في العالم".

كاسياس قرر الاعتزال وإنهاء مسيرته الاحترافية خلال شهر حزيران الماضي في أعقاب التعافي من الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا.

