6 مشاهد حزينة للأهلي المصري مع باكاري جاساما "محتكر النهائيات"

شغل اسم الجامبي باكاري جاساما جماهير الأهلي المصري خلال الفترة الأخيرة، بعدما تم تعيينه لإدارة مواجهة الفريق أمام صنداونز الجنوب أفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعد باكاري جاساما من أشهر الحكام الأفارقة في السنوات الأخيرة، فقد سبق له إدارة مباريات في بطولات كأس العالم وكأس القارات، بجانب العديد من المباريات النهائية بدوري أبطال أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، حتى تم تلقيبه بـ"محتكر النهائيات".

لكن الأهلي يمتلك العديد من الذكريات الحزينة مع الحكم الجامبي، والتي تجعل جماهيره قلقة من إدارته للمواجهة المرتقبة أمام الفريق الجنوب أفريقي على أرضه، لا سيما أن الفريق المصري ودع أمام الفريق ذاته الموسم الماضي من الدور ذاته بعد الخسارة 1-5 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

6 مشاهد حزينة

كانت البداية بأول لقاءات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2011 بين الأهلي والوداد المغربي في ملعب الكلية الحربية بالقاهرة، والذي انتهى بالتعادل 3-3.

وتسبب هذا التعادل، خاصة بعدما تعادل الفريقان 1-1 في المغرب بالجولة الخامسة، وتساويا في النقاط بـ7 نقاط مع نهاية مرحلة المجموعات، في توديع الأهلي للبطولة بفارق المواجهات المباشرة مع الفريق المغربي.

وكان المشهد الثاني في النسخة التالية في ذهاب دور الـ16، حيث خسر الأهلي 0-1 من فريق استاد مالي بتحكيم جاساما، قبل أن ينجح في الفوز إيابا 3-1 ويتأهل لدور المجموعات.

وفي نسخة 2015 كان المشهد الثالث، عندما أدار جاساما ذهاب الدور الثاني بين الأهلي وفريق المغرب التطواني، في المغرب، والذي خسره الأهلي 0-1، قبل أن يودع البطولة إياباً بالخسارة بركلات الترجيح بعد اكتفائه بالفوز بنفس نتيجة الذهاب.





وفي 2017، ومثل 2011، افتتح الأهلي مبارياته بالقاهرة بتعادل سلبي مقلق مع زاناكو الزامبي تحت إدارة جاساما، والغريب أن الفريقين تعادلا وقتها في النقاط والمواجهات المباشرة مع الفريق الزامبي لكن فارق الأهداف كان في صالح الأهلي في النهاية.

وكان المشهد الأكثر حزناً للأهلي في حضور جاساما، في إياب نهائي 2017 ضد الوداد أيضاً، حيث خسر 0-1 ليفشل في إحراز اللقب لسابق تعادله 1-1 في ملعبه، وتعرض الحكم الجامبي لهجوم كبير من جماهير الأهلي بداعي وجود العديد من القرارات المثيرة للجدل في المباراة والتي تسببت وفق رأيه في خسارة اللقب.

وشهدت المباراة في نهايتها أحداثاً مؤسفة، حيث قام عماد متعب مهاجم الأهلي عقب اللقاء وخلال تسلم الميداليات بالتلويح بتلقي الحكم رشوة بعد قراراته الجدلية.

وأخيراً، أدار جاساما لقاء الإياب بين الأهلي وصن داونز في أبريل من العام الماضي في ربع النهائي أيضاً، بنفس ظروف لقاء هذا العام، لكن الفارق أن الأهلي كان عائدا من خسارة تاريخية بنتيجة 0-5، ورغم فوزه 1-0 إيابا فإنه ودع البطولة في مشهد حزين.

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بسمتان نادرتان

كان أجمل مشاهد الأهلي مع جاساما قيادته لفوز الفريق 2-0 على أورلاندو بيراتس في إياب نهائي نسخة 2013، حيث حقق الأهلي يومها اللقب للمرة الثامنة والأخيرة في تاريخه.

وسبق ذلك قيادته لفوز الأهلي 2-1 على ليوباردز في كأس السوبر 2013، ليكون الأهلي قد حقق لقبين تحت إدارته الفنية.

أما آخر لقاء بذكريات جيدة أداره للأهلي فكان إدارته لفوز الأهلي الساحق 4-0 على حوريا كوناكري الغيني في إياب ربع نهائي 2018 ليقود الأهلي للمربع الذهبي لسابق تعادل الفريقين سلبياً ذهاباً.





محتكر النهائيات

أدار جاساما إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بشكل دائم منذ 2013 إلى 2017.

ومثل جاساما فأل خير في البداية على الأهلي المصري في 2013، لكن في النهاية كان فألاً سيئاً عندما خسر الفريق 0-1 من الوداد تحت إمرته في 2017.

وفي 2014 أدار تعادل وفاق سطيف الجزائري 1-1 مع فيتا كلوب الكونغولي ليفوز الفريق الجزائري بقاعدة الهدف خارج الملعب بهدفين لسابق تعادله 2-2 في الكونغو.



وفي 2015، أدار فوز مازيمبي 2-0 على اتحاد العاصمة الجزائري، ليقود الفريق الكونغولي للقب لسابق فوزه 2-1 في الجزائر.

بينما توج صنداونز بلقبه الوحيد على حساب الزمالك المصري في 2016، في لقاء أداره جاساما وفاز فيه الزمالك 1-0 لكنه فشل في التتويج لسابق خسارته 0-3 ذهاباً.

وغاب جاساما عن نهائي 2018، قبل أن يظهر مجددا في مباراة الموسم الأفريقي العام الماضي بين الترجي التونسي والوداد، في إياب نهائي 2019، والتي لم تستكمل لنهايتها بسبب واقعة تعطل تقنية الفيديو الشهيرة، والتي تم على إثرها إلغاء المباراة بعد اعتراض الفريق المغربي على إلغاء هدف له وخروج لاعبيه من أرض الملعب.





واضطر جاساما في النهاية إلى إطلاق صافرته لإنهاء المباراة والفريق التونسي متقدم 1-0، معتبرا الوداد منسحبا، ومعلنا الترجي فائزا بالمباراة والبطولة بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.