«عقوبات صارمة» لمن يتجاهل التحذيرات .. المدارس تواجه لعبة skull breaker لخطورتها على حياه الطلاب

أرسلت إدارات مدارس خاصة في الدولة تحذيرات إلى أولياء الأمور من ممارسة أبنائهم لعبة تحدي الجماجم skull breaker وفقا لصحيفة الإمارات اليوم. وهى اللعبة التي انتشرت عالمياً، وتشكل خطورة بالغة على حياة الطلبة، لتسببها في إصابات مباشرة بالرأس. ونبهت إلى انه حرصاً منها على صحة الطلبة، وبناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم، فإنها ستتخذ العقوبات الصارمة، التي قد تصل إلى الفصل من المدرسة في حال ثبتت ممارسة هذه اللعبة من قبل الطلبة.

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