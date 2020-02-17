استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، "رئيس مجلس الشورى في ايران علي لاريجاني الذي نقل اليه رسالة من الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني تناولت العلاقات اللبنانية- الايرانية وسبل تطويرها، كما تضمنت تجديد الدعوة الايرانية للرئيس عون لزيارة طهران".
وخلال اللقاء هنأ لاريجاني، "رئيس الجمهورية على تشكيل الحكومة الجديدة متمنيا لها التوفيق والنجاح في تعزيز الاستقرار والامن في البلاد"، معربا عن "استعداد ايران للمساعدة على تحسين الاوضاع الاقتصادية في لبنان".
بدوره رحب عون بلاريجاني وحمله "تحياته الى روحاني وتمنياته للشعب الايراني الصديق بالخير ودوام الاستقرار والنجاح".
ثم جرى تقييم الاوضاع الاقليمية الراهنة، وتطورات الاحداث في سوريا والمنطقة، كما تطرق البحث الى اوضاع النازحين السوريين في لبنان وضرورة عودتهم الى بلادهم بعدما عاد الاستقرار والامن الى معظم المناطق السورية، كذلك عرض عون مع لاريجاني الاوضاع في ايران.
كانت هذه تفاصيل خبر لاريجاني من بعبدا: نتمنى للحكومة الجديدة التوفيق ومستعدون لمساعدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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